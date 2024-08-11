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        Bodrum'da Kissebükü Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sürüyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Kissebükü (Anastasiapolis) Antik Kenti'nde 5 yıl önce başlatılan kazı çalışmalarında bugüne kadar önemli buluntulara ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 11.08.2024 - 11:10
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        Bodrum'da Kissebükü Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sürüyor
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Kissebükü (Anastasiapolis) Antik Kenti'nde 5 yıl önce başlatılan kazı çalışmalarında bugüne kadar önemli buluntulara ulaşıldı.

        Kıyı Karya'nın Keramus ve Halikarnassus antik kentlerinin sahil yönündeki kesişme noktasında yer alan Kissebükü, erken Bizans dönemine ait bir yerleşim alanı olarak dikkati çekiyor.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan başkanlığında 2019'da başlatılan kazılarda bugüne kadar 3 kilise, bir vaftizhane, 2 hamam, konutlar, kamu yapıları, ticari yapılar, liman yapıları ve anıtsal mezarlar ortaya çıkarıldı.

        Bu yıl ise kazılar kentin dini merkezi ve batı bölümündeki ticari yapılarda yoğunlaştı. Dini merkezin yer aldığı 8 dönümlük parsel, 2023'te kamulaştırılarak kazı alanına dahil edildi. Bu parsel üzerindeki vaftizhane ve kilisede kazı çalışmaları, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında başlatıldı.

        Kentin batı bölümündeki hamam mozaikleri ve vaftizhanede bulunan duvar resimleri için konservasyon ve koruma çalışmaları sürüyor.

        - "Sahil kesimindeki yapılar büyük ölçüde tamamlandı"

        Kazı Başkanı Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan, gazetecilere, 5 yıllık sürede kenti, hem denizden hem de kara yoluyla gelirken görünür kılacak yapıların açığa çıkarılması yönünde kazılar yaptıklarını, sahil kesimindeki tüm yapıların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

        Kazıların devamında da konservasyon çalışmaları yürüttüklerini anlatan Özcan, "Bunları daha iyi, daha sağlam sonraki dönemlere bırakabilmek için yaptık. Buraya yıllardır gelen insanlar bir sonraki sezon geldiklerinde inanamıyor. Yani o kadar çok şey açığa çıkmış, 'bu kadar kalıntı burada var mıydı' diye soruyorlar." dedi.

        Öte yandan bölgede gün yüzüne çıkartılan alanlar dron ile havadan da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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