Fethiye'de bir koyda 60 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda, 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda, 60 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Azizağa Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, koyda 12'si çocuk 60 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.