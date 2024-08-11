Fethiye'de "Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği" yapıldı

Ertaş, bu gibi etkinliklerle kültürün gelecek nesillere aktarıldığını kaydetti.

Festivale katılan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Nif'in sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda gelenek ve göreneklerini yaşatan insanlarıyla gurur kaynağı olduğunu söyledi.

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