21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Ilya Itin ve Lorenzo Di Bella konser verdi

21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Rus piyanist Ilya Itin ve İtalyan piyanist Lorenzo Di Bella konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Bosfor Turizm ana sponsorluğunda düzenlenen festivalde Ilya Itin, klasik müzikseverlerle buluştu.

Daha önce de birçok kez festivalin konuğu olan Rus piyanisti dinlemek isteyen Bodrumlu sanatseverler, Antik Taş Ocağı'nı doldurdu.

Konser, festivalin de destekçileri arasında yer alan mimar Eren Artu'nun katkılarıyla gerçekleştirildi. Festivalin sanat danışmanı Piyanist Gülsin Onay, Rus piyanist Ilya Itin'e teşekkür plaketi verdi.