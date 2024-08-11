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        Muğla'da arazöz ile minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde, itfaiye arazözü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 19:45 Güncelleme: 11.08.2024 - 19:45
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        Muğla'da arazöz ile minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde, itfaiye arazözü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Milas-Ören karayolunun 5'inci kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen 48 S 4000 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 48 LY 400 plakalı itfaiye arazözü çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada arazözdeki 2, yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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