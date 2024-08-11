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        Muğla'da denizde sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'da denizde sürüklenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 22:31 Güncelleme: 11.08.2024 - 22:31
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        Muğla'da denizde sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'da denizde sürüklenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler tarafından fiber karinalı lastik botta 8’i çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Marmaris ilçesindeki şehir hatlarında bulunan yolcu feribotunda icra edilen denetimlerde ise Kolluk Destek Timi ve Sahil Güvenlik ekiplerince feribotta tespit edilen biri çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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