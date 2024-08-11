Muğla'da denizde sürüklenen bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da denizde sürüklenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından fiber karinalı lastik botta 8’i çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesindeki şehir hatlarında bulunan yolcu feribotunda icra edilen denetimlerde ise Kolluk Destek Timi ve Sahil Güvenlik ekiplerince feribotta tespit edilen biri çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.