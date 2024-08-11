GÜNCELLEME - Muğla'da arazöz ile minibüsün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Kazada 3 itfaiye personeli ile minibüs sürücüsü ve araçtaki 11 işçi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Milas-Ören kara yolunun 5'inci kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 48 S 4000 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen 48 LY 400 plakalı itfaiye arazözü çarpıştı.

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