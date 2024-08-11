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        Sipay Bodrum FK, taraftarıyla buluştu

        Trendyol Süper Lig ekibi Sipay Bodrum FK, Gaziantep FK maçı öncesi taraftarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 23:47 Güncelleme: 11.08.2024 - 23:47
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        Sipay Bodrum FK, taraftarıyla buluştu
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        Trendyol Süper Lig ekibi Sipay Bodrum FK, Gaziantep FK maçı öncesi taraftarlarıyla bir araya geldi.

        Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK, sezonun ilk maçında yarın saat 21.00'de Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

        Muğla temsilcisi, ışıklandırılması tamamlanan ilçe stadyumunda yönetim kurulu üyeleri, Bodrum protokolü ve taraftarın katılımıyla karşılaşma öncesi son antrenmanı yaptı.

        Antrenmanı, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dağrendeli, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, Bodrum İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk, yöneticiler ve taraftarlar izledi.

        Kulüp Başkanı Fikret Öztürk, sahayı 40 gün gibi bir zamanda bitirdiklerini ifade etti.

        "Yapamazlar dediler, yaptık. Olmaz dediler oldu." ifadesini kullanan Öztürk, "İşte olup olmadığını görüyorsunuz. Düşer diyorlar. İnşallah onun da cevabını vereceğiz. Şu anda gerçekten ben de çok gururluyum, heyecanlıyım. Olmaz diyenler görsün." ifadeleri kullandı.

        - Ali Şafak Öztürk'ten santrafor açıklaması

        Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şafak Öztürk, şu anda Antalya'da bir santrforları olduğunu ifade etti.

        Futbolcunun yarın sağlık kontrollerinden geçeceğini aktaran Öztürk, "Ondan sonra büyük ihtimalle açıklarız. Potansiyeli olan genç oyuncu, gördüğümüzde ve takım yapımıza uyan genç oyuncu olduğunda fırsatı kaçırmak istemiyoruz." diye konuştu.

        Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de sahanın çok güzel olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Saha imkansız deniliyordu, işte buyurun bakın. Butik çok güzel bir stadımız var, ışıklandırmamızla beraber. Dolayısıyla biz her şeyi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sahada da, saha dışında da olabildiğince de yetinip yolumuza devam ediyoruz. Renk katmaya çalışacağız, herkesin bizden beklentisi o yönde. Buraya da renk katarak yolumuza devam edeceğiz."

        Bodrum FK oyuncusu Celal Dumanlı da stada geldiklerinde çok güzel duygular yaşadığını ifade ederek, "20 yıldır yaklaşık altyapıdan bu yana 17 yıldır geldiğim stadyum. Çok farklı geldi, gözüme başka bir stadyuma girmiş gibi hissettim. Gerçekten güzel bir stadyum olmuş." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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