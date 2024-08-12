21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Muhteşem Gatsby" balesi sahnelendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Muhteşem Gatsby" balesi sahnelendi.

İş Bankasının katkısıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde 3-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında, Mersin Devlet Opera ve Balesi, dönem ruhunu en güzel örnekleriyle bugüne taşıyan müzikleri, dansları, dekor ve kostümleriyle Muhteşem Gatsby'yi Bodrum Kalesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Koreografi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait olan eser izleyenlerin beğenisini topladı.