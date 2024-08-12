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        21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Muhteşem Gatsby" balesi sahnelendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Muhteşem Gatsby" balesi sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 01:35 Güncelleme: 12.08.2024 - 01:35
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        21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Muhteşem Gatsby" balesi sahnelendi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Muhteşem Gatsby" balesi sahnelendi.

        İş Bankasının katkısıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde 3-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında, Mersin Devlet Opera ve Balesi, dönem ruhunu en güzel örnekleriyle bugüne taşıyan müzikleri, dansları, dekor ve kostümleriyle Muhteşem Gatsby'yi Bodrum Kalesi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

        Koreografi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait olan eser izleyenlerin beğenisini topladı.

        Eserin müzik düzenlemesi Aytuğ Ülgen, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, ışık tasarımı Dursun Tarı Deniz imzası taşıyor.

        Muhteşem Gatsby balesi bu akşam da yine aynı sahnede sanatseverlerle buluşacak.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesince de 15 Ağustos'ta müzik ve dans prodüksiyonu olan "Güldestan" sahnelenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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