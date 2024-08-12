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        Muğla'da uygunsuz koşullarda ele geçirilen gıda ürünleri imha edildi

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde uygun koşullarda saklanmayan yaklaşık bir ton sucuk, zeytinyağı ile peynir imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 20:13 Güncelleme: 12.08.2024 - 20:13
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        Muğla'da uygunsuz koşullarda ele geçirilen gıda ürünleri imha edildi
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde uygun koşullarda saklanmayan yaklaşık bir ton sucuk, zeytinyağı ile peynir imha edildi.

        Bir ihbarı değerlendiren Ortaca Belediyesi zabıta ekipleri, belirlenen araçta uygunsuz koşullarda 945 kilogram sucuk, 250 litre zeytinyağı ve 2 teneke beyaz peynir ele geçirdi.

        Bozulduğu belirlenen gıdalar, çöp aracı çağrılarak imha edildi.

        Araç sahibiyle ilgili adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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