Muğla'da uygunsuz koşullarda ele geçirilen gıda ürünleri imha edildi

Bir ihbarı değerlendiren Ortaca Belediyesi zabıta ekipleri, belirlenen araçta uygunsuz koşullarda 945 kilogram sucuk, 250 litre zeytinyağı ve 2 teneke beyaz peynir ele geçirdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uygun koşullarda saklanmayan yaklaşık bir ton sucuk, zeytinyağı ile peynir imha edildi.

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