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        Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 00:07 Güncelleme: 13.08.2024 - 00:07
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        Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki can salında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki biri çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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