Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da kesinleşmiş 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:21 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da kesinleşmiş 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Farklı suçlardan 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.V. (51), İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gülpınar Mahallesi'nde yakalandı.

        Jandarma ekiplerine kendisini emekli albay olarak tanıtan ve sahte kimlik gösteren O.V'nin kolluk kuvvetlerine rüşvet teklif ettiği öğrenildi.

        Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kepez Belediye Başkanı: Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem
        Kepez Belediye Başkanı: Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Yapay zeka 10 kat enerji tüketiyor!
        Yapay zeka 10 kat enerji tüketiyor!
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

        Benzer Haberler

        Bodrum FK tarihi sınavında son anda yıkıldı
        Bodrum FK tarihi sınavında son anda yıkıldı
        Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum FK - Gaziantep FK maçının ardından
        Bodrum FK - Gaziantep FK maçının ardından
        Bodrum FK - Gaziantep FK: 0-1
        Bodrum FK - Gaziantep FK: 0-1
        Hasta yakını ile çıkan arbedede kalp krizi geçiren doktor: Hekimliğe devam...
        Hasta yakını ile çıkan arbedede kalp krizi geçiren doktor: Hekimliğe devam...
        Muğla'da uygunsuz koşullarda ele geçirilen gıda ürünleri imha edildi
        Muğla'da uygunsuz koşullarda ele geçirilen gıda ürünleri imha edildi