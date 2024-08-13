Muğla'da kesinleşmiş 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Farklı suçlardan 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.V. (51), İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gülpınar Mahallesi'nde yakalandı.
Jandarma ekiplerine kendisini emekli albay olarak tanıtan ve sahte kimlik gösteren O.V'nin kolluk kuvvetlerine rüşvet teklif ettiği öğrenildi.
Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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