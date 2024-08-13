Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 69 kişi yakalandı
Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 69 şüpheli yakalandı.
Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 69 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin 5-11 Ağustos'ta yaptığı uygulama kapsamında 22'si kesinleşmiş hapis cezası, 47'si çeşitli suçlardan aranan 69 kişi gözaltına alındı.
Söz konusu 69 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.
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