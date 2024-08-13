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        Muğla açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı, 12 göçmen kurtarıldı

        Muğla açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı, 12 göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 23:52 Güncelleme: 13.08.2024 - 23:52
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        Muğla açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı, 12 göçmen kurtarıldı
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        Muğla açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı, 12 göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik botunca hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.

        Lastik botta 9'u çocuk 26 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle 1 kişi yakalandı.

        Bodrum ilçesi açıklarında ise içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

        Ekipler, teknedeki 2'si çocuk 12 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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