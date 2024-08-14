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        Muğla'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 18:17 Güncelleme: 14.08.2024 - 18:17
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        Muğla'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Beşköprü Mahallesi'nde Furkan Y. ile arkadaşı Mutlu Kılıç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan Y. yanında taşıdığı tabancayla Kılıç'a ateş ederek yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Kılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan şüpheli Furkan Y, polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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