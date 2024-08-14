Muğla'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Beşköprü Mahallesi'nde Furkan Y. ile arkadaşı Mutlu Kılıç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.