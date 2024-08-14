Muğla'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Yaman (58) idaresindeki 48 PA 777 plakalı otomobil, Bağlıağaç Mahallesi, Dokuzçam mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaman'ın cenazesi Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaman'ın eski muhtar olduğu öğrenildi.
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