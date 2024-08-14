Muğla'da 10 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Ekipler, hakkında 10 ayrı "Bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranması olan şüpheliyi ikamet ettiği evinin önünde yakaladı.

Yapılan araştırmada, Hülya Y'nin cinsiyet ve isim değişikliği yaparak Fırat Sedat Y. kimlik bilgileriyle Marmaris ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.

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