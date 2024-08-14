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        Muğla'da 10 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 10 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 23:41 Güncelleme: 14.08.2024 - 23:41
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        Muğla'da 10 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 10 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı.

        Marmaris Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Kuşadası JASAT unsurlarınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Yapılan araştırmada, Hülya Y'nin cinsiyet ve isim değişikliği yaparak Fırat Sedat Y. kimlik bilgileriyle Marmaris ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.

        Ekipler, hakkında 10 ayrı "Bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranması olan şüpheliyi ikamet ettiği evinin önünde yakaladı.

        Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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