İngiltere'den Muğla'ya gelen bir heyet çam balı için bir dizi görüşme yaptı

İngiltere'den Muğla'ya gelen bir heyetin, çam balı için bir dizi görüşme yaptığı bildirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'tan bir heyetin, Türkiye'deki çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Muğla'ya gelerek çam balı alımı için ticari görüşmeler yaptığı belirtildi.

İngiltere'nin en önemli gıda şirketlerinden Marks & Spencer ve dünyanın önde gelen bal paketleme/dağıtım şirketi Valeo Foods yöneticilerinden oluşan heyet, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile görüşerek, çam balı üretiminden ihracatına dek olan süreç, denetim faaliyetleri ve destekleme sistemi konularında bilgi aldı.

Toplantıya, üreticileri temsilen Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği-MAYBİR Başkanı Veli Türk de katıldı.

Toplantıda, Muğla'nın Türkiye'de arıcılığın başkenti olduğunu ve çam balı başta olmak üzere yüksek kalitede arı ürünlerinin üretimini gerçekleştirdiklerini anlatan Barış Saylak, heyete 2020'de kurulan Muğla Apiterapik Arıcılık Ürünleri AR-GE İnovasyon ve İşleme Merkezi hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi.

Üretim sezonunda yaklaşık 3 milyon arıya ev sahipliği yapan Muğla'yı apiturizmde de önemli bir rota haline getirmeyi hedeflediklerini de anlatan Saylak, şunları kaydetti: