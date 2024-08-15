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        Marmaris açıklarında teknede rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 00:19 Güncelleme: 15.08.2024 - 00:23
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        Marmaris açıklarında teknede rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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