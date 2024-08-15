Muğla açıklarında 114 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortaca ve Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 6 can salı içerisinde, aralarında çocukların da olduğu 101 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında motor arızası yaparak sürüklenip yardım talebinde bulunan 13 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.