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        Datça'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:16 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:16
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        Datça'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.

        Hayati Ö'nün kullandığı İstanbul-Datça seferini yapan 06 VT 386 plakalı yolcu otobüsü, Emecik Mahallesi Kurucabük mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

        Bariyeri aşan otobüs şarampolden metrelerce aşağı sürüklendi.

        Kazada otobüs şoförü Hayati Ö. ile muavin S.Ö. ve yolcu C.Ç. yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekipler, şarampole devrilen otobüsü düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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