Fethiye'de feribotta 17 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, şehir hatlarındaki yolcu feribotunda Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi personelince denetim gerçekleştirildi.

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