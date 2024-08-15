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        Fethiye'de feribotta 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde feribotta biri çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 19:21 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:21
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        Fethiye'de feribotta 17 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde feribotta biri çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, şehir hatlarındaki yolcu feribotunda Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi personelince denetim gerçekleştirildi.

        Denetimde, biri çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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