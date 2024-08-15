Bodrum açıklarında 61 yabancı uyruklu yakalandı, 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 61 yabancı uyruklu yakalandı, 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda iki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler tarafından lastik botlarda 14'ü çocuk, 61 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

İlçe açıklarında farklı zamanlarda içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu iki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.