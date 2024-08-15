Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum açıklarında 61 yabancı uyruklu yakalandı, 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 61 yabancı uyruklu yakalandı, 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 20:19 Güncelleme: 15.08.2024 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum açıklarında 61 yabancı uyruklu yakalandı, 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 61 yabancı uyruklu yakalandı, 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda iki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler tarafından lastik botlarda 14'ü çocuk, 61 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

        İlçe açıklarında farklı zamanlarda içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu iki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler lastik botlardaki 13'ü çocuk 55 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"

        Benzer Haberler

        Fethiye'de feribotta 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye'de feribotta 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum FK Puşcaş'a kavuştu
        Bodrum FK Puşcaş'a kavuştu
        Datça'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı
        Datça'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı
        Bodrum'a 7 ayda 794 bin yabancı turist geldi, hedef sezonu kasım başına kad...
        Bodrum'a 7 ayda 794 bin yabancı turist geldi, hedef sezonu kasım başına kad...
        Muğla açıklarında 114 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 göçmen yakalandı
        Muğla açıklarında 114 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 göçmen yakalandı
        Marmaris açıklarında teknede rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
        Marmaris açıklarında teknede rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye