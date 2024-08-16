21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Güldestan" sahnelendi

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Güldestan" sahnelendi.

Türkiye İş Bankasının katkılarıyla, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği festivalde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen temsile seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'ndeki Güldestan'ın müzikleri Mercan Dede'ye, reji ve koreografisi Beyhan Murphy'e ait. 25 yıldır Türkiye'de ve dünya sahnelerinde birçok kez sanatseverlerle buluşan bir müzik ve dans prodüksiyonu olan Güldestan, tasavvuf ve çağdaş temaların örgüsünü modern dans diliyle anlatıyor.