Muğla'daki Saklıkent Kanyonu, sıcaklarda serinlemek isteyenleri ağırlıyor

ALİ RIZA AKKIR / ALİ BALLI - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, sıcaklardan bunalan yerli ve yabancı ziyaretçilerini yaklaşık 5 derecelik suyuyla serinletiyor.

Kayadibi Mahallesi'nde bulunan kanyonun girişine, yaklaşık 200 metrelik köprüyle ulaşılıyor. Ziyaretçiler, eşsiz güzellikteki doğaya can veren 5 derecelik suda, bunaltıcı yaz sıcağının etkisinden kurtuluyor.

Bazı ziyaretçiler, kanyondaki kili sağlıklı olduğu düşüncesiyle yüzlerine sürüyor. Bazıları da bölgedeki akarsuda rafting yapma imkanı buluyor.

Yazın günlük binlerce ziyaretçiyi ağırlayan kanyon, tatilcilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Eşiyle tatil için Kütahya'dan gelen Ahmet Ünlü, AA muhabirine, bölgeye ilk kez geldiğini belirterek, "Herkese tavsiye ediyorum. Burası çok güzel. Gelip görülmesi gereken bir yer. Hava çok sıcak ancak suyun soğukluğu havanın sıcaklığını hiç hissettirmiyor." dedi.

İstanbul'dan gelen ve suda serinleyen gemi kaptanı Zekeriya Öztemur da "Su çok güzel. Herkesin gelip görmesini isterim. Gerçekten serinletici buz gibi bir su. İlk başta girildiğinde üşütüyor ama girdiniz zaman çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.