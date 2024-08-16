Babadağ'dan bu yılın 7 ayında 73 bin 670 yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

ALİ BALLI/ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan bu yılın ilk 7 ayında 73 bin 670 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

İlçeye tatile gelen macera tutkunları, kara yolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşıyor.

Buradaki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte adrenalin dolu dakikalar yaşıyor. Merkezde yaşanan yoğunluk turizmcilerin de yüzünü güldürüyor.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Erkan Karaöz, AA muhabirine, Babadağ'ın özelliklerinden birinin dünyada sayılı denize dik ve direkt inebilen noktalardan olduğunu söyledi.

Bölgede alternatif olarak 1200, 1700, 1800 ve 1900 metrede atlama istasyonlarının olduğunu belirten Karaöz, insanlar için hem Kuzey, hem Güney alternatif noktalardan uçuş imkanları sağlayabildiklerini belirtti.

Kışın da hava şartlarından dolayı 1200 metreden uçuş yapılabildiğine işaret eden Karaöz, "Kışın riske atmak istemediğimiz için 1200 metreden hizmet veriyoruz. Teleferiğimiz de hizmet veriyor. Oradan atlayışlarımız devam ediyor. Bu hizmeti veriyoruz." dedi.