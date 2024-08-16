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        Sipay Bodrum FK, Süper Lig'deki ikinci sınavında galibiyet peşinde

        Trendyol Süper Lig'in ilk maçında evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK, ligin 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü İkas Eyüpspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:53 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:53
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        Sipay Bodrum FK, Süper Lig'deki ikinci sınavında galibiyet peşinde
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        Trendyol Süper Lig'in ilk maçında evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK, ligin 2. haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü İkas Eyüpspor'a konuk olacak.

        Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

        Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere, İkas Eyüpspor'un zorlu bir rakip olduğunu söyledi.

        Eyüpspor ile birbirlerini iyi tanıdıklarını belirten Taşdemir, "Bizim de kendi oyun düzenimiz var, iyi bir oyun düzenimiz var. Bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız. Tüm bu zorluklara göre hazırlanıp iyi bir şekilde ligdeki ikinci sınavımızdan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." dedi.

        Takıma yeni katılan Rumen George Puscas ile ilgili değerlendirme de yapan Taşdemir, şöyle konuştu:

        "Tabii ki Puscas'ın katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çok uzun zamandır bildiğimiz, takip ettiğimiz bir oyuncu. Kulübünden dolayı işler biraz uzun sürdü. Kalitesi belli, oynadığı kulüpler, milli takım her şey belli ama oyuncunun gelip sizin takımınızla adaptasyonu çok önemli. Bunu eğer sağlayabilirsek bize çok faydalı olacağına inandığımız bir transfer. Dolayısıyla onun bize, bizim de ona alışmamız ve doğru oyunumuza, onu da entegre etmemiz gerekiyor. Romanya Milli Takımı'nda oynamış, İngiltere ve İtalya'da birçok kulüpte forma giymiş oyuncuya 'kötü' dememiz imkansız zaten."

        Bodrum’da olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan takımın yeni golcü oyuncusu George Puscas da "Hava değişimine ihtiyacım vardı. Bodrum'a geldiğim için mutluyum. Aç ve istekli olan bir takıma gelmek istiyordum. Transfer gerçekleştiği için mutluyum. Bodrum'un başarısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların ne kadar istekli olduğunu ve Bodrum'u daha iyi yerlere taşımak için ne kadar mücadeleci olduklarını burada gördüm." ifadelerini kullandı.

        Takımın tecrübeli oyuncularından Kenan Özer ise yeniden Süper Lig'de oynadığı için mutlu olduğunu belirterek, "Ben gelecek adına çok ümitliyim. Takımıma da çok güveniyorum, arkadaşlarıma çok güveniyorum. Biz yakaladığımız aile havasını yine aynı şekil devam ettiriyoruz. Galibiyetlerin geleceğine de inanıyorum." diye konuştu.

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