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        Lüks mega yatlar "Blue" ve "Mar" Muğla koylarına demirledi

        Lüks mega yatlar "Blue" ve "Mar" Muğla koylarına demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 14:04 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:04
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        Lüks mega yatlar "Blue" ve "Mar" Muğla koylarına demirledi
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        Lüks mega yatlar "Blue" ve "Mar" Muğla koylarına demirledi.

        Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Yalıçiftlik açıklarına demir atan yatta, çift helikopter pisti, 9 güverte, plaj kulübü, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi, atıksu arıtması ve 80 mürettebat bulunuyor.

        Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen 26 metre genişliğindeki 2022 yılı yapımı lüks yatta, konforlu 24 kabinde 48 misafir ağırlanabiliyor.

        Aynı bölgede Bermuda bayraklı 16 metre genişliğindeki "Mar" isimli yat da demirledi.

        Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in daha önceki "Lana" ismiyle gezdiği ve isminin "Mar" olarak değiştirildiği öğrenilen 107 metre uzunluğundaki yatta, spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu ve su sporları ekipmanları yer alıyor.

        Bodrum'a demirleyen yatlardaki kişiler hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede devriye gezdiği gözlendi.

        Yatlar daha sonra Marmaris ilçesine doğru hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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