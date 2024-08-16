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        GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alandan zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda başlayıp zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 19:11 Güncelleme: 16.08.2024 - 19:11
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        GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alandan zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda başlayıp zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik alandan ve zeytinlikten dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, çok sayıda arazöz ve Muğla Büyükşehir Beledisine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

        Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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