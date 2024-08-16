GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alandan zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, çok sayıda arazöz ve Muğla Büyükşehir Beledisine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

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