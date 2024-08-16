GÜNCELLEME - Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Beçin Çamovası yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına karadan müdahale ediyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da yangın bölgesine gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle iki köyün boşaltıldığını söyledi.

Muğla'nın farklı bölgelerinde bugün beş yangının çıktığını ifade eden Akbıyık, "Bugün bizim beşinci yangınımız. İki yangınımız çok büyük. Bunlardan birisi Aydın Bozdoğan’dan başladı. Kavaklıdere ilçe sınırlarımıza kadar geldi ve şu an devam ediyor. Beçin bölgesinde geniş bir bölgede saat 17.30 civarı başladı. Tüm ekipler seferber oldu. İnşallah önünü almaya çalışıyoruz. Büyük oranda kolayladık." dedi. - "Kavaklıdere'de de büyük mücadele var" Yangına çok sayıda ekibin müdahale ettiğini belirten Akbıyık, şöyle konuştu: