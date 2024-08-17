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        Fethiye'de depoda çıkıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde apartmanın deposunda çıkan ve otomobile sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 17:30 Güncelleme: 17.08.2024 - 17:30
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        Fethiye'de depoda çıkıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde apartmanın deposunda çıkan ve otomobile sıçrayan yangın söndürüldü.

        Akarca Mahallesi 826. Sokaktaki bir apartman deposunda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, park halindeki otomobile sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, depo kullanılamaz hale geldi, otomobilde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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