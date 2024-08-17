Fethiye'de depoda çıkıp otomobile sıçrayan yangın söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde apartmanın deposunda çıkan ve otomobile sıçrayan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde apartmanın deposunda çıkan ve otomobile sıçrayan yangın söndürüldü.
Akarca Mahallesi 826. Sokaktaki bir apartman deposunda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, park halindeki otomobile sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, depo kullanılamaz hale geldi, otomobilde hasar oluştu.
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