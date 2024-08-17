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        Bakan Işıkhan, Muğla'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin bir zamanlar hayali bile kurulamayan bir noktaya ulaştığını belirterek, "Dünyadaki tüm mazlumların başını umutla çevirdiği ülkemizi, her anlamda daha da büyütmek için, daha adil bir dünya için durmadan duraksamadan çalışmamız gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 18:10 Güncelleme: 17.08.2024 - 18:10
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        Bakan Işıkhan, Muğla'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin bir zamanlar hayali bile kurulamayan bir noktaya ulaştığını belirterek, "Dünyadaki tüm mazlumların başını umutla çevirdiği ülkemizi, her anlamda daha da büyütmek için, daha adil bir dünya için durmadan duraksamadan çalışmamız gerekiyor." dedi.

        Işıkhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, bugünün ülke tarihindeki en acı olaylardan birinin 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü olduğunu söyledi.

        Büyük felakette kaybedilen binlerce canı rahmetle andığını ve geride kalanların acısının tazeliğini koruduğunu ifade eden Işıkhan, "Bunun yanında ne yazık ki bu acı yıl dönümünde başka bir felaketle de mücadele ediyoruz. Çanakkale'de, İzmir'de, Bolu'da, Muğla'da ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bu yangınlar hem doğamızı hem de orman köylerinde ve şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızı tehdit etmektedir. Ormanlarımız, sadece ülkemizin yeşil zenginliği değil, aynı zamanda ekosistemimizin vazgeçilmez bir parçasıdır." diye konuştu.

        Işıkhan, devletin tüm kurumlarından başta Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatı, yerel itfaiyeler ve gönüllü vatandaşlara kadar bu büyük mücadelede el birliğiyle çalışıldığını belirtti.

        Yangın açısından tehlikeli günlerden geçildiğine dikkati çeken Işıkhan, yangınların son durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

        - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları

        İsrail'in ekim ayından bu yana Gazze'de hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını ve yardım kolilerinin dağıtıldığı çadırları vurduğunu aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

        "Gözünü adeta kan bürümüş bu katillerin yaptığı soykırımla bugüne kadar 40 binden fazla Filistinli kardeşimiz öldürüldü. Su, gıda, temel insani ihtiyaçların olmadığı bir coğrafyada yaşayan kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Perşembe günü Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas misafirimiz oldu. Filistin'in haklı davasını ve Filistinli kardeşlerimizin mücadelesini tüm dünyaya anlatma fırsatı buldu. Şeref konuğu olarak Filistin halkı adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna hitap etti. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Türkiye olarak elimizden gelen her şekilde ve tüm imkanlarımızla Filistin’in haklı davasını savunmaya, Gazzeli yetimlerin gür sesi olmaya ve katiller yaptıklarının hesabını verinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."

        Bakan Işıkhan, Muğla'nın, dünyada tanınan ve bilinen, katma değeri yüksek, sadece turizmin başkenti değil, aynı zamanda bünyesinde barındırdığı kültürlerle de bir medeniyetler beşiği konumunda yer aldığını söyledi.

        Muğla'nın ehil ellerde olmadığı için hala tüm potansiyelinin ortaya çıkarılamadığını bildiren Işıkhan, şöyle konuştu:

        "Şehrimizi gerek il bazında gerekse ilçeler bazında sizlerin yaptığı çalışmalar ve merkezi yatırımlarımızla hak ettiği konuma taşıyacağımıza inanıyorum. Teşkilatlarımızın buradaki varlığı, Muğlalı vatandaşlarımız için verdiğiniz mücadele çok önemli, çok değerli. Bugün ülkemiz, bir zamanlar hayali bile kurulamayan bir noktaya ulaştı hamdolsun. Artık yerli üretimden sosyal politikalara kadar uzanan bir gelişim vizyonuna sahibiz. Ancak sizlerin de bildiği gibi tüm bunlara kolay ve kısa sürede ulaşmadık. Bu gelişimi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, emeğini ve alın terini Türkiye'nin geleceğine adayan ileri görüşlü kadrolarla gerçekleştirdik."

        Işıkhan, Çarşamba günü 23. yaşını kutlayan AK Parti'nin, Türkiye'nin değişimine, dönüşümüne ve gelişimine hem öncülük etmiş hem de bu dönüşüm sürecini icra etmiş bir halk hareketi olduğunu vurguladı.

        - "Türkiye'yi adım adım büyütme zamanıdır"

        Yoğun ve yorucu bir seçim döneminin geride bırakıldığını, teşkilatların bu süreçte gece gündüz çalıştığını belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

        "Seçimi ana gündemimizden çıkardık, şimdi artık kesintisiz icraat dönemini hep birlikte yürütme zamanıdır. Şimdi, Türkiye'yi adım adım büyütme zamanıdır. Çeyrek asra yaklaşan reform dönemini 'Türkiye Yüzyılı' hedefleriyle taçlandırma dönemidir. Başta çalışma hayatı ve ekonomi olmak üzere Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren her alanda, yapmamız gereken kalkınma hamlelerini hızlandırmak zorundayız. İnşallah önümüzdeki dönem, mevcut tüm sorunların bir bir üzerine gidildiği ve süratle çözüme kavuşturulduğu çözüm odaklı bir dönem olacaktır. Bu anlamda Bakanlık olarak özellikle istihdamın artırılması, nitelikli iş gücü ve sosyal güvenlik konuları öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Çünkü bizim hedeflerimiz, gerçekleştirilecek hizmetlerimiz ve projelerimiz var."

        Emekçi, işveren ve yatırımcının güçlenmesiyle Türkiye'nin de güçleneceğine değinen Işıkhan, "İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırıları başta olmak üzere karşılaştığımız tüm bu olaylar, Türkiye olarak bölgede daha güçlü olmamızı gerektiriyor. Dünyadaki tüm mazlumların başını umutla çevirdiği ülkemizi, her anlamda daha da büyütmek için, daha adil bir dünya için durmadan, duraksamadan çalışmamız gerekiyor. Gerek siyasi gerek ekonomik gerekse kültürel kalkınma hamlelerimizi süratle neticelendirmemiz ve başarıya ulaştırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla İl Koordinatörü İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ile Kadem Mete, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, ilçe başkanları ile partililer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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