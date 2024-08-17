Bakan Işıkhan, Muğla'da Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'nda konuştu: (1)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin 2. ayağında 4 pilot ilde 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçinin faydalanacağını bildirdi.

Işıkhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Salonu'nda düzenlenen, Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'nda, ekonominin dinamiklerine güvendiklerini, bu güvenle çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Daha verimli ve kalıcı istihdam politikaları geliştirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Tüm kadınlara, yeni bir çalışmamızın da bilgisini vermek istiyorum. Sosyal Güvenlik Kurumumuzca başlatılan kadın girişimcilerimize yönelik, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (Women-Up) ikinci ayağını hayata geçiriyoruz. Projeden, pilot olarak belirli illerimizde toplam 2 bin 100 kadın işveren ve bu işverenlerin işletmelerinde istihdam edecekleri 2 bin 100 kadın işçi faydalanacak. Proje kapsamında kadın işverenlere işletmelerinde ilave olarak istihdam edecekleri kadın sigortalı için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacak. Başvurularımız 19 Ağustos itibarıyla başlıyor."