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        Bakan Işıkhan, Muğla'da Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'nda konuştu: (1)

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin 2. ayağında 4 pilot ilde 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçinin faydalanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 18:38 Güncelleme: 17.08.2024 - 18:38
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        Bakan Işıkhan, Muğla'da Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'nda konuştu: (1)
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin 2. ayağında 4 pilot ilde 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçinin faydalanacağını bildirdi.

        Işıkhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Salonu'nda düzenlenen, Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'nda, ekonominin dinamiklerine güvendiklerini, bu güvenle çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini söyledi.

        Daha verimli ve kalıcı istihdam politikaları geliştirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

        "Tüm kadınlara, yeni bir çalışmamızın da bilgisini vermek istiyorum. Sosyal Güvenlik Kurumumuzca başlatılan kadın girişimcilerimize yönelik, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (Women-Up) ikinci ayağını hayata geçiriyoruz. Projeden, pilot olarak belirli illerimizde toplam 2 bin 100 kadın işveren ve bu işverenlerin işletmelerinde istihdam edecekleri 2 bin 100 kadın işçi faydalanacak. Proje kapsamında kadın işverenlere işletmelerinde ilave olarak istihdam edecekleri kadın sigortalı için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacak. Başvurularımız 19 Ağustos itibarıyla başlıyor."

        Işıkhan, amacın iş piyasalarında kadınları haksız rekabete karşı korumak, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve kayıtlı kadın istihdamı açısından daha iyi seviyelere çıkarmak olduğunu ifade etti.

        Öte yandan, proje pilot iller İstanbul, Ankara, Samsun ve Aydın'da başlayacak. Ön başvurular, e-Devlet üzerinden 19 Ağustos itibarıyla yapılabilecek.

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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