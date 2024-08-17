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        Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 23:29 Güncelleme: 17.08.2024 - 23:29
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        Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Gündoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanın yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Çalışmalara bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar da destek verdi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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