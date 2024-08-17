Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çalışmalara bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar da destek verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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