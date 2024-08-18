21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Ballet Latino Tango" sahnelendi

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde "Ballet Latino Tango" sanatseverlerle buluşturuldu.

Türkiye İş Bankasının katkılarıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği festivale ilk kez katılan, Basileu França Topluluğu (Brezilya) tarafından sahnelenen "Ballet Latino Tango" izleyenlerin beğenisini topladı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde "Capricho", "Ginga" ve "A Fuego Lento" olmak üzere üç bölümden oluşan temsilin Sanat Yönetmenliğini Simone Malta üstleniyor.