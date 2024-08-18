Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerinde orman yangını çıktı
Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy ve Yatağan'ın Yava mahallelerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.