Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy ve Yatağan'ın Yava mahallelerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.