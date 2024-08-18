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        Muğla açıklarında 89 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 89 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:42 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:48
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        Muğla açıklarında 89 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 89 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 5'i çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

        Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda 4 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 13'ü çocuk 68 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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