GÜNCELLEME - Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale ediliyor

Öte yandan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öncesinde Menteşe ilçesi olarak belirtilen orman yangınının Ula sınırlarında kaldığı belirtildi.

Çok sayıda hava ve kara aracıyla yangınlara müdahale edildiğini anlatan Akbıyık, "Yağatan ilçemizdeki Nebiköy Mahalle'mizi tedbir amaçlı boşaltıyoruz. İki büyük yangınımız devam ediyor. Temennimiz yangınları bir an önce kontrol atına alıp, söndürmek." dedi.

Ekipler, yangınları kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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