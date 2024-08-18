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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale ediliyor

        Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 13:55 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:55
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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale ediliyor
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        Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Yatağan ve Ula ilçelerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

        Ekipler, yangınları kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Yağatan ve Ula ilçesindeki yangınlara ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü söyledi.

        Çok sayıda hava ve kara aracıyla yangınlara müdahale edildiğini anlatan Akbıyık, "Yağatan ilçemizdeki Nebiköy Mahalle'mizi tedbir amaçlı boşaltıyoruz. İki büyük yangınımız devam ediyor. Temennimiz yangınları bir an önce kontrol atına alıp, söndürmek." dedi.

        Öte yandan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öncesinde Menteşe ilçesi olarak belirtilen orman yangınının Ula sınırlarında kaldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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