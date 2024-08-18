GÜNCELLEME 2 - Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale ediliyor

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.25'de eş zamanlı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangınları kontrol altına alabilmek için 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer, iş makineleri ve 294 personelle alevlere müdahale ediliyor.

- 1000 küçükbaş hayvanın tahliyesi için ekipler çalışma yapıyor

Çalışmalara, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri de destek veriyor. Yatağan'da alevlerin yayıldığı bölgedeki 1000 küçükbaş hayvanın tahliyesi için ekipler çalışma yapıyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Yatağan ve Ula ilçesindeki yangınlara ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü söyledi.

Çok sayıda hava ve kara aracıyla yangınlara müdahale edildiğini anlatan Akbıyık, "Yatağan ilçemizdeki Nebiköy Mahallemizi tedbir amaçlı boşaltıyoruz. İki büyük yangınımız devam ediyor. Temennimiz yangınları bir an önce kontrol atına alıp, söndürmek." dedi.