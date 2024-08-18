Muğla'nın Yatağan ilçesindeki yangını çıkardığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda baba ve oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yava Mahallesi'nde saat 12.00'de şüpheli M.Ş (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47), 65 arı kovanına körük ile duman vermeleri sırasında yangın çıktı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.

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