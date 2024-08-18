Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Muğla'da Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (2)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Nebiköy, Kayırlı ve Ramada mahallelerinde 58 evin tedbiren tahliye edildiğini belirterek, "Bir risk yok ancak yine de tedbirli olmakta fayda var." dedi.

Yumaklı, Muğla'nın Ula ilçesindeki Yangın Yönetim Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, güne güzel haberlerle başladıklarını ancak İzmir'deki yangınının kontrol altına aldığı haberinin ardından çok geçmeden Muğla'dan yangın haberlerinin geldiğini söyledi.

Muğla'daki yangına 10 dakika içinde müdahaleye başlandığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Muğla'nın Ula ilçesinden bir yangın haberi geldi. Saat 13.25'te geldi, daha doğrusu İHA'ların tespiti. Saat 13.35'te arkadaşlar ilk müdahaleye başladılar. Çünkü bütün güçlerimizin tamamı değil belki ama büyük bir bölümü Bozdoğan yangını için seferber olduğundan, oradakileri de çekmek bu anlamda bizim açımızdan belki 3-5 dakika içinde de müdahale edilebilirdi. Ancak arkadaşlar çok hızlı olmasına rağmen burada saat 13.35'e ilk müdahale oldu. Halihazırda devam ediyor. Bizi endişeye sevk edecek herhangi bir şey yok. Ancak çok sık ve ulaşılamaz alanların bulunduğu bir bölge olduğu için arkadaşlarımızın müdahalesi ve mücadelesi gece boyunca devam edecek. Kolayladık, yani enerjisi bir bölümü itibarıyla düştü. Rüzgarın düşük olması bize büyük avantaj sağladı. Eğer o şekilde olmamış olsaydı, bu alan ve orman içinde çok ciddi bir tehlike oluşturabilirdi. Yarın öğlen civarında son kontrollerden sonra burayla ilgili de daha net bilgi verebileceğiz."

Mersin'in Silifke ilçesinde saat 14.21'de çıkan yangına 10 dakika içinde müdahale başladığını dile getiren Yumaklı, hızlı müdahale sayesinde saat 15.16 itibarıyla yangının kontrol altına alındığını vurguladı. - Yatağan'da 58 ev tedbiren tahliye edildi Yumaklı, Muğla'nın Yatağan ilçesinde saat 13.20'de başlayan yangına da 13.30'da müdahale edildiğini belirtti. Birbirine yakın, aralarındaki birkaç kilometre olan iki yerde yangının birden başladığını dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız her ikisine de müdahale ettiler. Yatağan'daki yangın için şu anda herhangi bir tehlike, yerleşim yeri tehlikesi yok. Ula için gün boyu 11 uçak, 7 helikopter, 31 arazöz ve 210 personel sevk edildi. Bunların büyük bir bölümü de ulaştı ve müdahaleye devam etti. Yatağan'da 1 uçak, 5 helikopter, 23 arazöz ve 135 personel sevk edilerek yine oraya da müdahale edildi. Yatağan'ın bir farkı var. Orası biraz daha yerleşim yerlerine yakın olduğu için Nebiköy, Kayırlı ve Ramada köylerinde 58 ev tedbiren tahliye edildi. Bir risk yok ancak yine de tedbirli olmakta fayda var. Bir bölümü itibarıyla bazı yolların kapatılması söz konusu olmuştu ama akşam rahatlayınca bu yollar da açılmış oldu."

- "15 Eylül'e kadar tüm kurumlar alarm durumunda" Yangın riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını isteyen Yumaklı, şöyle devam etti: "Umuyorum ve diliyorum ki önümüzdeki pazar gününe kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bizlere olan uyarılarını hepimiz dikkate alırız. Mümkün olduğu kadar kapalı alanların dışında aleve, ateşe neden olabilecek herhangi bir şey yapmayalım. 15 Eylül'e kadar başta Orman Genel Müdürlüğümüz olmak üzere bütün ilgili kurumlarımız alarm durumunda. Diliyorum hiç bunlara gerek kalmasın. Bu yangınlardan bir şekilde zarar gören, hatta evini terk edip daha sonra geri gelmiş olsa bile bir şekilde bunlardan etkilenmiş olan vatandaşlarımıza da şimdiden tekraren geçmiş olsun diliyorum."

Gazetecilerin, yangının çıkış sebebine ilişkin sorusunu Bakan Yumaklı, "Kesinleştirmediğimiz ya da net bilgimiz olmayan yangın çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir bilgi vermiyoruz. Çünkü bununla ilgili kolluk güçlerimiz, valilerimiz zaten araştırmalarını yapıyorlar. Onlar netleştirdiğinde de açıklamalarını yapıyorlar. Zaman zaman İçişleri Bakanlığımız bu açıklamayı yapıyor. Şu an için benim size söyleyebileceğim elimde net bir bilgi yok." şeklinde yanıtladı. Muğla'daki orman yangınlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltılar olup olmadığıyla ilgili soruya ise Yumaklı, "Bu soruşturmalar kolluk kuvvetleri tarafından hep yapılır. Netice itibarıyla çok kısa bir zamanda valiliğimiz tarafından buradaki yangının çıkış sebepleri ve varsa sorumlularının yakalanma bilgilerini de sizlerle paylaşacaklardır." cevabını verdi.