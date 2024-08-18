GÜNCELLEME 3 - Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale ediliyor

Havanın kararmasıyla bölgeye gönderilen 3 gece görüşlü helikopterle Ula'daki yangına müdahale sürüyor. Çok sayıda gönüllü de iki yangının söndürülmesi için çaba sarf ediyor.

Yangınları kontrol altına alabilmek için 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer, iş makineleri ve 294 personelle alevlere müdahale edildi.

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