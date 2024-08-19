Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

Bu arada, yanan alanlardaki tahribat, AA ekibince görüntülendi.

Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışması devam ediyor.

Gece boyunca da süren söndürme çalışmalarına gece görüşlü 3 helikopter de destek verdi.

Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki Karadere mevkisinde dün çıkan yangınlara, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile müdahale edildi.

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçesindeki orman yangınlarına müdahale devam ediyor.

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