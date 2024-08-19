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        Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

        Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçesindeki orman yangınlarına müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 10:40 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:04
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        Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor
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        Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçesindeki orman yangınlarına müdahale devam ediyor.

        Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki Karadere mevkisinde dün çıkan yangınlara, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile müdahale edildi.

        Gece boyunca da süren söndürme çalışmalarına gece görüşlü 3 helikopter de destek verdi.

        Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışması devam ediyor.

        Bu arada, yanan alanlardaki tahribat, AA ekibince görüntülendi.

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