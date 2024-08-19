12. Bodrum Türk Filmleri Haftası 30 Eylül'de başlayacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası (BOTH) ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi sinemaseverleri ve Türk film endüstrisini buluşturacak.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği'nden (BSKD) yapılan açıklamaya göre, 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası (BOTH) ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi destekleriyle gerçekleştirilecek.

BSKD'nin ev sahipliğinde 30 Eylül - 4 Ekim'de düzenlenecek etkinlik, sinemaseverleri ve Türk film endüstrisini Bodrum'da buluşturacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Sinemanın Kalbi Bodrum'da Atıyor" mottosuyla düzenlenecek zirvede, sinemaseverler, profesyoneller ve turistler için yine unutulmaz bir deneyim hedefleniyor. "Bodrum Türk Filmleri Haftası", 14 farklı mekanda ünlü oyuncuları, yönetmenleri, sinema işletmecilerini, basın mensuplarını, turistleri, Türk ve Yunanlı sinemaseverleri bir araya getirecek. Etkinlikte, Bodrum ve İstanköy (Kos) Adası'nda eş zamanlı olarak uluslararası izleyicili galalar, oyunculu gösterimler, söyleşiler yer alacak.

CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi'nde ise salon sahipleri, film yapımcıları ve diğer profesyonelleri buluşturarak Türk sinemasının sağlıklı büyümesinin desteklenmesi amaçlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Birol Güven'in de katılacağı çalıştayda Türk Sinema Endüstrisine ulusal ve uluslararası başarı getirecek strateji tartışmaya açılacak. - Bodrum'da kültürel buluşma Bodrum ve İstanköy (Kos) Adası'nda sinemanın kalbinin atacağı 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sinema Sektör Zirvesi, sektörel büyüme ve uluslararası rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda kültür, sanatı ve turizmi bir araya getiren önemli bir buluşma olacak.