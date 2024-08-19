Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili baba ile oğlu adliyeye sevk edildi

Bu arada, yangının çıkış noktası olduğu değerlendirilen, yanmış arı kovanlarının da bulunduğu bölge görüntülendi. Kayıtlarda çam ağaçlarının yakınına konulmuş 65 arılı kovanın tamamına yakınının kullanılamaz halde olduğu görülüyor.

Dün başlayan ve ekiplerin yoğun gayretiyle bugün kontrol altına alınabilen yangına ilişkin jandarma ekipleri, her türlü ihtimali değerlendirerek titiz çalışma yürüttü.

Yava Mahallesi'ndeki yangınla ilgili Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.