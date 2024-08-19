Bodrum'da düğünde 13 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasında

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki düğünde çıkan, gelin ve damat dahil 13 kişinin yaralandığı kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

14 Ağustos'ta Ortakent Mahallesi'ndeki bir düğünde iddiaya göre, "yan baktın" meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak, şişe ve sandalyelerin de kullanıldığı kavgada 4'ü bıçakla olmak üzere 13 kişi yaralandı. Aralarında gelin ve damadın da olduğu yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.