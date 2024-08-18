Datça'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçede dün çıkan orman yangınının ardından bölgede çalışma yapan jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli dağlık araziye kaçtı.
Ekipler, tarafından arazide saklanmış halde yakalanan yabancı uyruklu, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Olay
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında dün duyurmuştu.
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