Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 22:08 Güncelleme: 18.08.2024 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçede dün çıkan orman yangınının ardından bölgede çalışma yapan jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli dağlık araziye kaçtı.

        Ekipler, tarafından arazide saklanmış halde yakalanan yabancı uyruklu, gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği değerlendirilen 1 şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında dün duyurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü
        İsrail 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Fethiye açıklarında teknede yaralanan kişiye tıbbi tahliye
        Fethiye açıklarında teknede yaralanan kişiye tıbbi tahliye
        Bodrum'da kamyonetin ezdiği köpek öldü, o anlar kamerada
        Bodrum'da kamyonetin ezdiği köpek öldü, o anlar kamerada
        Datça'da sahilde ölü caretta caretta bulundu
        Datça'da sahilde ölü caretta caretta bulundu
        Bodrum'da düğünde 13 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasında
        Bodrum'da düğünde 13 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasında
        Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili baba ile oğlu adliyey...
        Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili baba ile oğlu adliyey...
        Bodrum Belediyesi ekipleri, Gündoğan, Farilya ve Küçükbük'te temizlik yaptı
        Bodrum Belediyesi ekipleri, Gündoğan, Farilya ve Küçükbük'te temizlik yaptı