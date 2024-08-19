Fethiye açıklarında teknede yaralanan kişiye tıbbi tahliye
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknede yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknede yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekip tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.