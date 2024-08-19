GÜNCELLEME - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili baba ile oğlu tutuklandı

Ayrıca, şüphelilerin bahse konu arazide arıcılık faaliyetine ilişkin izinleri olmadığı tespit edildi.

Şüpheliler savcılık ifadelerinde, olay tarihinde saat 10.00 sıralarında bölgeye bıraktıkları arılara bakım yapmak için gittiklerini, körüğü çakmakla tutuşturduklarını, körük dışında bir alanda ateş yakmadıklarını ileri sürdü.

Yava Mahallesi'ndeki yangınla ilgili Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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