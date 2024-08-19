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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili baba ile oğlu tutuklandı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:29 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:29
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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili baba ile oğlu tutuklandı
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

        Yava Mahallesi'ndeki yangınla ilgili Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şüpheliler savcılık ifadelerinde, olay tarihinde saat 10.00 sıralarında bölgeye bıraktıkları arılara bakım yapmak için gittiklerini, körüğü çakmakla tutuşturduklarını, körük dışında bir alanda ateş yakmadıklarını ileri sürdü.

        İşleri bittikten sonra körüğü söndürüp bölgeden ayrıldıklarını iddia eden şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.

        Görgü tanıkları ise yangının arı kovanlarının bulunduğu yerde başladığını belirttiği kaydedildi.

        Ayrıca, şüphelilerin bahse konu arazide arıcılık faaliyetine ilişkin izinleri olmadığı tespit edildi.

        - Olay

        Yava Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında bölgeye arı kovanları koydukları tespit edilen M.Ş. ile oğlu İ.Ş, yangına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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