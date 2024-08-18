GÜNCELLEME - Datça'da orman yangını çıkardığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı

Bu şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından olayla ilgili 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

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